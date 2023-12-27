Есть и другие данные.

Команда поддержки социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что в 2023 году совокупный доход авторов с помощью официальных инструментов монетизации вырос на 37% и составил 5,5 млрд рублей. Ещё в начале текущего года «ВКонтакте» запустила новый кабинет выплат, с помощью которого создатели контента имеют возможность получать деньги напрямую. Также более полугода для поддержки самозанятых авторов соцсеть начисляла повышенное вознаграждение, которое компенсировало налог на профессиональный доход.

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Администрация «ВКонтакте» сообщила, что число пользователей, которые благодарят авторов донатами, увеличилось на 56 %. А количество подключённых к VK Donut сообществ выросло в 2 раза. Была добавлена возможность отправлять разовые донаты. А самыми актуальными и востребованными тематиками для донов оказались: манга, аниме, k-pop; дети и родители; творчество; приложения и игры. За год с помощью VK Donut авторам удалось заработать 780 млн рублей.

Далее статистика публикуется не менее интересная. Просмотры видеоконтента в ленте выросли на 25 % по сравнению с 2022 годом. Пользователи стали публиковать истории на 27% чаще, чем годом ранее. «ВКонтакте» сумела в текущем году улучшить систему рекомендаций друзей. Также 13 марта был зафиксирован рекорд года: в этот день образовалось более 8,6 млн пар друзей. В среднем за год у пользователей стало на 11 друзей больше.

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Команда социально сети напоминает, что итоги года «ВКонтакте» по музыке, мемам, авторской платформе и другим темам можно просмотреть в специальном разделе.