По примеру американских и европейских коллег.

Законодателям многих стран предшествующий этап развития рынка информационных технологий показался стихийным, а потому они в ряде случаев решили сформировать более чёткое юридическое русло, в котором у технологических гигантов будет меньше возможностей для злоупотреблений своим монопольным положением. По информации Nikkei Asian Review, японский парламент весной 2024 года рассмотрит законопроект, который позволит местным регуляторам оказывать большее влияние на деятельность Apple и Google, располагающих собственными магазинами приложений и платёжными системами, привязанными к ним.

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Источник изображения: Unsplash, Mika Baumeister

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Первостепенной задачей законодатели считают открытие возможности для японских разработчиков продвигать свои приложения на устройствах под управлением операционных систем Google Android и Apple iOS в обход официальных магазинов приложений, а также с использованием более дешёвых платёжных систем. Известно, что Apple за оплату услуг внутри приложений берёт комиссию в размере 30%, и это толкает многих разработчиков на серьёзные юридические конфликты с ней. Японское законодательство уже позволяет регуляторам штрафовать злоупотребляющие монопольным положением компании на величину до 6% выручки от спорного вида деятельности. Эту практику планируется распространить и на сферу контроля за рынком мобильных приложений, ёмкость которого в Японии за предыдущие пять лет выросла в полтора раза до $29,2 млрд.