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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Бывшая Twitter признана виновной в невыплате премий сокращённым сотрудникам
По крайней мере, одному из директоров точно.

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Переход бывшей Twitter под контроль Илона Маска (Elon Musk) в октябре прошлого года сопровождался серьёзным сокращением численности персонала, и с некоторыми из сотрудников компания простилась не так, как они того заслуживали, по их собственному мнению. Серия судебных исков до сих пор рассматривается различными инстанциями, и Reuters сообщает о промежуточных итогах одного из таких дел.

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Источник изображения: Unsplash, Rubaitul Azad

Бывший старший директор Twitter по вопросам компенсации Марк Шробингер (Mark Schrobinger), как постановил суд, имеет право рассчитывать на обещанные руководством премиальные выплаты. Сам Шробингер проработал в Twitter до мая этого года, ещё в июне он подал иск с требованием выплатить ему обещанный бонус в размере 50% от уровня вознаграждения за 2022 год. Представители X попытались доказать, что соответствующее обещание было сделано в устной форме и не было закреплено в контракте с истцом, но судья решил, что выполнение Шробингером своей работы было достаточным условием, позволяющим претендовать на получение обещанной премии по законам штата Калифорния.

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Представители X попытались перенести рассмотрение дела в Техас, где номинально расположена нынешняя штаб-квартира компании, но суд отказал им в такой возможности. Это лишь одно из разбирательств, имеющих отношение к обстоятельствам сокращения компанией X сотрудников. Её также обвиняют в нарушении прав сотрудников предпенсионного возраста, женщин и людей с ограниченными возможностями, а также в нарушении процедуры увольнения с точки зрения сроков и размера компенсационных выплат. Речь идёт о миллионах долларов США, которые X попыталась сэкономить таким образом.

#twitter #илон маск и twitter #судебное разбирательство #x
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