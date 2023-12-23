Авторы новостей могут остаться без работы в результате этой инициативы.

С одной стороны, Apple считает возможным отвергать обвинения в хищении интеллектуальной собственности у американской компании Masimo при создании умных часов Watch с функцией измерения уровня кислорода в крови, а с другой она беспокоится по поводу возможных претензий со стороны правообладателей при создании собственных систем искусственного интеллекта. Как сообщает The New York Times, сейчас Apple ведёт переговоры с крупными издательствами о праве на использование многолетних архивов их публикаций для обучения собственных языковых моделей.

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За соответствующую возможность Apple готова выплатить издательствам до $50 млн в совокупности, и некоторым из них приятна подобная предусмотрительность, ведь сейчас правообладателям приходится отстаивать свои интересы в суде, если кто-то из разработчиков использует их материалы для обучения больших языковых моделей. Некоторые издательства при этом относятся к предложениям Apple настороженно, поскольку предполагают, что компания будет конкурировать с ними в сфере публикации новостей.