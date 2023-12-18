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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Представлена «РОСА Мобайл» — мобильная российская ОС на базе KDE Plasma Mobile
Её уже можно протестировать на российском смартфоне «Р-ФОН».

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«НТ ИТ РОСА» сообщила о выходе новой российской мобильной ОС «РОСА Мобайл» на базе открытой платформы KDE Plasma Mobile. Данная платформа построена на базе мобильной редакции рабочего стола Plasma 5, библиотеки KDE Frameworks 5. Она также использует телефонный стек ModemManager и коммуникационный фреймворк Telepathy.

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Разработчики также сообщили, что операционная система включает в себя собственный магазин приложений «РОСА Маркет». Там будут размещаться системные приложения и программы от сторонних разработчиков. Создатели ОС оставили доступ к стандартным сервисам на Android с помощью специального инструмента. При этом полноценная поддержка Android-приложений должна появиться в «РОСА Мобайл» в первой половине 2024 года — причём, пользоваться нативными программами ОС «РОСА МОбайл» и Android-приложениями можно будет на одном экране.

За безопасность корпоративных заказчиков будет отвечать сервис «РОСА Контроль», с помощью которого разработчики смогут удалённо управлять уровнем доступа устройств сотрудников. При необходимости весь контент, хранящийся на таких аппаратах, можно удалить — тут важно учитывать действующие полтики в области безопасности внутри компании.

Будущим пользователям ОС «РОСА Мобайл» предложат также воспользоваться облачным сервисом «РОСА Диск», который предоставит хранилище объёмом 10 Гбайт, но и его размер можно увеличить при необходимости. Служба push-уведомлений «РОСА Уведомления» и собственный мессенджер «РОСА Менеджер» с поддержкой сквозного шифрования, позволят вести переписку, отправлять файлы, видеоролики и голосовые сообщения. В отношение мессенджера важно упомянуть, что он поддерживает групповые чаты и в нём даже есть новостные каналы.

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ОС «РОСА Мобайл» будет распространяться только на доверенных устройствах, что должно гарантировать максимальную безопасность данных. Первым гаджетом на базе новой российской мобильной ОС стал отечественный смартфон «Р-ФОН».

#отечественное по #роса мобайл #р фон #смартоны
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