Уже сейчас ведутся испытания.

Неуступчивость Apple в вопросах ценовой политики в рамках своей фирменной экосистемы платежей уже стала причиной нескольких судебных разбирательств, но если верить Engadget, калифорнийский гигант готов продемонстрировать некоторую гибкость, если речь идёт об оплате за подписку, взимаемую с пользователей тех или иных приложений, распространяемых через App Store.

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Источник изображения: Apple

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В рамках эксперимента Apple будет предлагать ограниченной группе разработчиков формировать для своих подписчиков своего рода «пакетные предложения», которые предусматривают получение скидок для наиболее активных пользователей. Набрав несколько подписок одного или двух сотрудничающих между собой разработчиков, можно будет немного сэкономить. При этом возможность получения скидок должна будет демонстрироваться пользователю автоматически с учётом уже имеющихся у него подписок. Разработчики смогут кооперироваться между собой, чтобы предлагать общим пользователям совместные скидки, но пока количество участников одной программы ограничено двумя компаниями одновременно. В ближайшие месяцы сервис должен выйти в тираж.