Но пока только под DirectX 12 — с Vulkan придётся подождать.

Компания AMD приняла решение сделать свою технологию интеллектуального масштабирования изображения в играх AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3) открытой. Именно поэтому исходный код технологии был открыт под лицензией MIT, поэтому у разработчиков и всех неравнодушных пользователей появится возможность изучить всё и попытаться интегрировать в свои игры наработки производителя.

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Открытие исходного кода на данный момент актуально только для DirectX 12 и движка Unreal Engine 5 — над поддержкой Vulkan ещё ведётся работа, её релиз состоится чуть позже.

Здесь стоит отметить, что решение AMD — это первый раз в индустрии, когда компания решается на публикацию своей технологии генерации под открытой лицензией. В состав FSR 3 входит компонент Frame Generation или генератор кадров, но он не обязательно использовать в рамках интеграции FSR 3. Правда, все нужные DLL-библиотеки для использования AMD опубликовала. Уже сейчас производитель рекомендует разработчикам игр, в которых реализована поддержка FSR2, перевести всё на версию 3.0.

В настоящий момент актуальной версией технологии считается FSR3 v3.0.3 с доработанными изменениями в области качества картинки и расширенной поддержкой мониторов с переменной частотой обновления (VRR) по части управления кадрами.

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Прямо сейчас любой желающий может найти весь необходимый набор инструментов вкупе с инструкциями по интеграции FSR 3 по ссылке на сайте GPU Open. Сам же исходный технологии опубликован в репозитории на сайте GitHub.