Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
AMD сделала технологию масштабирования изображения FSR 3 открытой, опубликовав исходный код на GitHub
Но пока только под DirectX 12 — с Vulkan придётся подождать.

реклама

Компания AMD приняла решение сделать свою технологию интеллектуального масштабирования изображения в играх AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3) открытой. Именно поэтому исходный код технологии был открыт под лицензией MIT, поэтому у разработчиков и всех неравнодушных пользователей появится возможность изучить всё и попытаться интегрировать в свои игры наработки производителя.

реклама

Открытие исходного кода на данный момент актуально только для DirectX 12 и движка Unreal Engine 5 — над поддержкой Vulkan ещё ведётся работа, её релиз состоится чуть позже.

Здесь стоит отметить, что решение AMD — это первый раз в индустрии, когда компания решается на публикацию своей технологии генерации под открытой лицензией. В состав FSR 3 входит компонент Frame Generation или генератор кадров, но он не обязательно использовать в рамках интеграции FSR 3. Правда, все нужные DLL-библиотеки для использования AMD опубликовала. Уже сейчас производитель рекомендует разработчикам игр, в которых реализована поддержка FSR2, перевести всё на версию 3.0.

В настоящий момент актуальной версией технологии считается FSR3 v3.0.3 с доработанными изменениями в области качества картинки и расширенной поддержкой мониторов с переменной частотой обновления (VRR) по части управления кадрами.

рекомендации
ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Прямо сейчас любой желающий может найти весь необходимый набор инструментов вкупе с инструкциями по интеграции FSR 3 по ссылке на сайте GPU Open. Сам же исходный технологии опубликован в репозитории на сайте GitHub.

#amd #fsr 3
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В облачном сегменте доля процессоров AMD уже близка к 50%
Ценовая политика AMD будет нацелена на обеспечение прибыльности бизнеса
AMD призывает рассчитывать на бум процессоров со встроенным ускорением ИИ не ранее 2025 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Считаем стратегические бомбардировщики США вместе с зарубежными экспертами
5
ТОП-7 причин моей нелюбви к iPhone и другой технике Apple
55
Как китайские производители обманывают с характеристиками: рассмотрим на примере мышки ZK-M88 Gaming
6
Почему X-37B считают самым «загадочным» беспилотником США
1
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 9
4
Caliban - самый неоднозначный ТТ в игре World of Tanks
13
Рассматриваем оптоволокно под китайским микроскопом
5
Россия применит тактическое ядерное оружие, но не допустит принятия Украины в НАТО — EurAsian Times
7
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
93
iXBT.games сеят Смуту - покормите желтушного Тролля
45

Сейчас обсуждают

Олег Ст
18:29
О ципсошние а умножь и прикинь что КАЖДЫЙ день сдаётся такое количество бойцов ВСУ..
За неделю в российский плен сдались 82 бойца ВСУ
Truth Sееker
18:29
Расскажи что там с Херсоном) Турчак: Россия навсегда останется в Херсоне https://www.kommersant.ru/doc/5346368
Российские предприятия уже готовятся к полному процессу производства танков Т-80
ЧatoБoт
18:29
Тяпничный анекдот: - Папа! А почему пришельцы и прочие НЛО всегда нападают на США? - Они хотят спасти планету!
За неделю в российский плен сдались 82 бойца ВСУ
Truth Sееker
18:28
То есть под "освобождением" подразумевалось уничтожение украинских городов под ноль? Совсем не нацизм
Российские предприятия уже готовятся к полному процессу производства танков Т-80
ЧatoБoт
18:27
На, кЮшай, заслужил, лишенец.
Материнские платы MSI получат поддержку до 256 ГБ ОЗУ
Asker 013
18:27
Молодцы интел - ниша свободна потому как амд жадные до встройки ...глядишь что-то вроде конкуренции наметится
В Intel заявляют, что графические ускорители их новых процессоров обходят конкурентов от AMD
warlam
18:27
А МОжИт УжЕ ИНВеСТИрУЮТ в ЭТУ ОБЛАСТЬ, НЕ?? МОЖет НАУЧИТЕСЬ ПИСАТЬ нЕ КАПСОМ и пользоваться Гуглом?
Россия создает новую отрасль промышленности с инвестициями в 1,5 трлн рублей
ЧatoБoт
18:26
Кто знает, как на некроинской мумове звучит слово "отсосамба"? Панталоне, ты однозначно должен быть в курсе, вылазь в чат, лишенец.
Венгрия блокирует европейскую помощь Украине на сумму €50 миллиардов
Truth Sееker
18:26
За счет россиян как это принято на РФ Путин извинился за рост цен на яйца https://www.kommersant.ru/doc/6397469 Тебе как то помогли извинения пыни?)
Российские предприятия уже готовятся к полному процессу производства танков Т-80
Артём Николаев
18:26
Там дофига что свалили, крыши с домов, купола с церквей.
Российские предприятия уже готовятся к полному процессу производства танков Т-80
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем