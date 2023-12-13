От такой опеки можно будет отказаться.

По информации The Wall Street Journal, в бета-версии iOS 17.3 компания Apple ввела для владельцев iPhone новую опцию защиты от последствий хищения смартфона. Она называется «защита похищенного устройства» (Stolen Device Protection), и позволяет дополнительно усложнить жизнь злоумышленнику, который выкрал у жертвы не только iPhone, но и цифровой код, необходимый для изменения ключевых настроек безопасности.

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Источник изображения: CNBC

После активации нового режима защиты устройство будет дополнительно требовать использования Face ID при нахождении за границами привычных маршрутов владельца. Предполагается, что это помешает похитителю сменить пароль Apple ID или отключить дополнительную аутентификацию по лицу, тем самым не позволяя получить полный доступ к устройству и пользовательским данным.

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Попытки сменить пароль Apple ID или отключить Face ID при нахождении iPhone за периметром привычных мест нахождения его владельца будут сопровождаться часовой паузой с последующей повторной аутентификацией по лицу. Предполагается, что это позволит владельцу в случае хищения смартфона заблокировать устройство удалённо через фирменные функции, предусмотренные для подобных случаев. Дополнительный уровень защиты можно и отключить, если он будет мешать законопослушному владельцу пользоваться своим смартфоном.