Компании уже нет, а судебные перспективы остались.

Агентство Bloomberg сегодня сообщило, что Федеральный судья Северного округа Калифорнии Чарльз Брейер (Charles Breyer) признал правомерными требования инвесторов Twitter по привлечению Илона Маска (Elon Musk) к ответственности за его поведение, предшествующее заключению сделки по покупке этой социальной сети в октябре прошлого года. Уже после её завершения инвесторы подали в суд на миллиардера за попытки сбить стоимость активов Twitter своими заявлениями об отказе от намерений купить компанию и претензиями к тогдашнему руководству по поводу достоверности информации о доле ботов на страницах социальной сети.

реклама

Источник изображения: Unsplash, Alexander Shatov

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Напомним, что тянувшаяся всё лето и часть осени вражда с прежним руководством Twitter для Маска завершилась необходимостью купить компанию на оговорённых ещё в апреле условиях, но сделал он это под угрозой гораздо более серьёзного судебного преследования. Нынешнее решение суда лишь подтверждает обоснованность претензий розничных инвесторов Twitter, а также открывает перед соответствующими исками дальнейшие судебные перспективы. Впрочем, судья не подтвердил обоснованность всех заявленных претензий инвесторов к Илону Маску, некоторые из них были отвергнуты за неимением внятных доказательств.