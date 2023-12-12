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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Илону Маску придётся ответить по искам инвесторов Twitter в суде
Компании уже нет, а судебные перспективы остались.

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Агентство Bloomberg сегодня сообщило, что Федеральный судья Северного округа Калифорнии Чарльз Брейер (Charles Breyer) признал правомерными требования инвесторов Twitter по привлечению Илона Маска (Elon Musk) к ответственности за его поведение, предшествующее заключению сделки по покупке этой социальной сети в октябре прошлого года. Уже после её завершения инвесторы подали в суд на миллиардера за попытки сбить стоимость активов Twitter своими заявлениями об отказе от намерений купить компанию и претензиями к тогдашнему руководству по поводу достоверности информации о доле ботов на страницах социальной сети.

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Источник изображения: Unsplash, Alexander Shatov

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Напомним, что тянувшаяся всё лето и часть осени вражда с прежним руководством Twitter для Маска завершилась необходимостью купить компанию на оговорённых ещё в апреле условиях, но сделал он это под угрозой гораздо более серьёзного судебного преследования. Нынешнее решение суда лишь подтверждает обоснованность претензий розничных инвесторов Twitter, а также открывает перед соответствующими исками дальнейшие судебные перспективы. Впрочем, судья не подтвердил обоснованность всех заявленных претензий инвесторов к Илону Маску, некоторые из них были отвергнуты за неимением внятных доказательств.

#илон маск #twitter #twitter и илон маск #судебные иски
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