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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Twitch прекратит работать в Южной Корее из-за запредельных расходов
В Корее каждый второй геймер ещё и по совместительству стример, а инфраструктуры для этого нет.

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Геймерская культура в Южной Корее уже давно является самой развитой во всём мире. Не будем сейчас углубляться в детали того, почему так произошло именно в этой стране, главное, что сегодня это мало кем оспоримый факт. С развитием стриминговых сервисов чуть ли не каждый второй южнокорейский геймер ещё вдобавок стал стримером, а данное обстоятельство, как нетрудно догадаться, приводит к циклопической нагрузке на соответствующие сервисы.

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И вот, самый известный в мире стриминговый сервис Twitch объявил о том, что прекращает работать в Южной Корее с 27 февраля 2024 года. Как пишет руководство Twitch, стоимость работы сервиса в Корее достигла запретительно высоких значений и, по сути, он работает в данной стране в убыток. Администрация Twitch изо всех сил пыталась сократить издержки: и снижала максимальное качество трансляций для корейских пользователей, и экспериментировала с P2P-моделью, но стоимость работы и обслуживания сетей всё равно в десять (!) раз превосходила таковую в большинстве других стран.

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На данном этапе Twitch не видит возможности сохранить своё присутствие в Южной Корее и обеспечить свою стабильную работу, поэтому было принято решение об уходе с южнокорейского рынка. В руководстве Twitch осознают, что за время работы сервиса южнокорейские стримеры сколотили аудитории своих поклонников, поэтому сделают всё возможное, чтобы те могли найти «новый дом».

#интернет #южная корея #twitch
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