Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи!

Как сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на внутреннюю переписку китайской компании ByteDance, создатели TikTok готовятся в конце текущего месяца начать публичное бета-тестирование открытой платформы для разработки индивидуальных чат-ботов, которая не требовала бы от клиентов познаний в сфере программирования. Подобное решение создаёт и OpenAI, но профильный магазин приложений создатель ChatGPT намеревается запустить только в следующем году.

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Источник изображения: ByteDance

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Клиентами подобных платформ должны становиться преимущественно компании, которым нужно создать систему генеративного искусственного интеллекта для собственных нужд. Alibaba Cloud и Baidu аналогичные сервисы клиентам в Китае уже предлагают, а вот западные разработчики стараются обходить регион стороной, опасаясь американских санкций. Разве что Microsoft разрешила клиентам на территории Гонконга использовать Copilot.