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Новости Software Алексей Сычёв
Предполагается, что и в новом составе совета директоров OpenAI для Microsoft не найдётся места
Вряд ли это понравится крупнейшему инвестору.

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Возвращение генерального директора и одного из основателей OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman) после его внезапной и загадочной отставки сопровождалось намерениями пересмотреть состав совета директоров. Как поясняет Reuters, вместо шести человек в него должны войти девять, и пока нет оснований утверждать, что представители Microsoft получат право голоса в этом органе правления, хотя данная корпорация остаётся крупнейшим инвестором стартапа, потратившим на его развитие не менее $13 млрд.

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Источник изображения: Getty Images

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На этой неделе, как ожидается, будут утверждены кандидатуры троих членов совета директоров. Помимо готовящегося перекочевать из старого состава в новый Адама Д’Анджело (Adam D’Angelo), свои места в нём получат бывший генеральный директор Salesforce Брет Тейлор (Bret Taylor), а также бывший министр финансов США Ларри Саммерс (Larry Summers). Вряд ли Microsoft будет довольна отсутствием своих представителей в составе совета директоров OpenAI, но в этом отношении она уравнивается в правах с представителями других крупных инвесторов типа Khosla Ventures и Thrive Capital.

#openai #совет директоров
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