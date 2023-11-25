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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Социальная сеть X рискует потерять до $75 млн из-за ухода рекламодателей
Но эта сумма завышена, как считают официальные представители компании.

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Оказавшийся в распоряжении The New York Times внутренний отчёт социальной сети X, ранее известной как Twitter, позволяет изданию утверждать, что компания оценивает вероятные потери от ухода рекламодателей к концу этого года в $75 млн. Как отмечает источник, по состоянию на вторую половину ноября более 200 крупных рекламодателей X либо приостановили сотрудничество с социальной сеть, либо рассматривают такую возможность. По крайней мере, половина из этого количества пока воздерживается от размещения рекламы в X, и среди крупнейших клиентов в число «отказников» попали IBM, Apple, Disney, Coca-Cola, Airbnb, Microsoft и Amazon.

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Источник изображения: Getty Images

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Представители X в комментариях The New York Times пояснили, что под угрозой потери не более $11 млн рекламной выручки, отказавшись подтвердить актуальность упоминаемой суммы в $75 млн. По словам сотрудников социальной сети, последняя оценка может либо носить чисто гипотетических характер, либо вообще быть устаревшей. Как отмечает источник, Airbnb прервала действие контракта на покупку рекламы в X на сумму $1 млн, компания Uber поставила под вопрос выплату $800 млн, а Netflix и Coca-Cola способны лишить X рекламных контрактов на сумму $3 млн и $4 млн соответственно. Руководство X на фоне скандала с высказываниями Илона Маска (Elon Musk), осуждающими действия Израиля, предложило направлять всю рекламную выручку, так или иначе получаемую на освещении событий в регионе, на гуманитарную помощь как жителям Израиля, так и находящимся в секторе Газа мирным жителям.

#финансы #илон маск #twitter #социальные сети #реклама #twitter и илон маск
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