Как говорится, падающего подтолкни, а тут и подталкивать не надо.

Любой, даже самый крупный и многократно защищённый и рассредоточенный интернет-ресурс периодически по тем или иным причинам «падает». Вот и VK («ВКонтакте») сегодня испытала сложности: около часа назад сайт соцсети перестал работать, пользователи мобильного приложения жаловались на «бесконечную загрузку» и отсутствие реакции на команды.

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Согласно ресурсам, отслеживающим доступность тех или иных сайтов из различных государств, проблема была глобальной: на страницы VK нельзя было зайти ни из России, ни из СНГ, ни из-за рубежа.

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В VK признали факт нестандартной ситуации, но, учитывая, что в России VK воспринимается как стратегически важный ресурс, позволяющий людям сохранять друг с другом связь, то логично было предположить, что долго проблема продолжаться не будет. Так и произошло: пока мы в редакции только начинали писать данный материал, страницы VK продолжали «лежать», однако в процессе соцсеть «ожила» и, по сути, полностью восстановила работоспособность.