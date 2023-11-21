Скучать не приходится с вечера пятницы.

События после пятничной внезапной отставки одного из основателей и генерального директора OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman) начинают развиваться столь стремительно, что свежие новости на эту тему уже приходится группировать в одном материале. Ресурс TechCrunch сообщил, что в недавнем интервью CNBC генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) дал понять об отсутствии у него принципиальных возражений против возвращения Альтмана и других принятых недавно в штат его корпорации сотрудников OpenAI обратно в эту компанию. Конечное решение, по мнению главы Microsoft, должно оставаться за самими сотрудниками и советом директоров, а также действующим руководством стартапа.

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Источник изображения: Getty Images

Одновременно агентство Reuters по своим каналам выяснило, что инвесторы OpenAI готовят иск к совету директоров, чьи опрометчивые действия привели к увольнению двух из основателей компании и последовавшему за этим кризису. Вчера лично сообщивший Альтману об увольнении Илья Суцкевер (Ilya Sutskever), сохраняющий за собой место в совете директоров, неожиданно переметнулся на сторону сотрудников OpenAI, которые подписали открытое письмо к совету директоров с требованием вернуть Альтмана. Почти 90% персонала компании готовы уволиться, если это требование не будет выполнено. Попутно они настаивают на переизбрании совета директоров, который сейчас раздираем противоречиями.

В структуре капитала OpenAI около 49% принадлежит Microsoft, которая вложила в этот стартап не менее $13 млрд, 2% принадлежат некоммерческой организации OpenAI, которая при этом обладает всей полнотой власти, а оставшиеся 49% распределены между более мелкими инвесторами и сотрудниками компании. Последняя группа, по данным Reuters, рассматривает возможность судебного преследования совета директоров, чьи шаги с вечера пятницы способствовали быстрому развитию кризиса и ухода из OpenAI ключевых руководителей. Глава Microsoft, кстати, в своём интервью выразил пожелание о реформировании структуры управления OpenAI, поскольку существующая не позволяет защищать интересы инвесторов. Ясно, что без масштабных реформ не обойтись, и пойдёт ли на это новое руководство, предположить сложно. Назначенный на пост главы OpenAI в понедельник Эммет Шир (Emmett Shear) пока успел только выразить намерение нанять сторонних экспертов для беспристрастного расследования всех обстоятельств отставки Альтмана в прошлую пятницу.

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К слову, на фоне всей этой неразберихи от услуг OpenAI начали постепенно отказываться клиенты, и это тоже должно беспокоить как инвесторов, так и руководство компании, оказавшейся в центре скандала к началу минувших выходных.