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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Бывший глава OpenAI и его коллеги нашли работу в Microsoft
Ключевой инвестор решил не разбрасываться ценными кадрами.

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Издание TechCrunch по примеру многих западных ресурсов продолжает едва ли не в масштабе реального времени следить за изменениями в карьере одного из основателей OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman) после его пятничной отставки из-за конфликта с советом директоров. Владеющая примерно половиной акций OpenAI корпорация Microsoft пригласила Альтмана, его компаньона Грега Брокмана (Greg Brockman) и ещё нескольких выходцев из штата OpenAI в состав специально созданной команды разработчиков, которые будут заниматься передовыми исследованиями в области искусственного интеллекта.

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Источник изображения: OpenAI

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Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) пообещал, что у «новобранцев» будут все необходимые для продолжения эффективной работы ресурсы. При этом программный гигант не собирается разрывать отношения с OpenAI и с нетерпением ждёт возможности познакомиться с новым руководством в лице выходца из Twitch Эмметта Шира (Emmett Shear). Корпорация Microsoft обеспечит поддержку клиентов и партнёров, которые пользуются сервисами, созданными совместно с OpenAI. Не исключено, что у Альтмана и его соратников на новом месте работы появится возможность создать ускорители вычислений, способные конкурировать с решениями NVIDIA, которые почти монополизировали рынок с момента всплеска популярности созданного OpenAI чат-бота ChatGPT.

#microsoft #openai
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