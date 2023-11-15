Нужно расширить инфраструктуру.

Компания OpenAI решила временно приостановить регистрацию новых пользователей платной версии своего чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT в связи с необычайно высоким спросом.

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Соответствующую информацию обнародовал вчера, 14 ноября, генеральный директор Сэм Альтмэн. Он также подчеркнул, что не хочет, чтобы у пользователей возникали из-за ажиотажа проблемы с регистрацией, поэтому она и была временно отключена.

В самой OpenAI считают, что высокая нагрузка на инфраструктуру компании начала наблюдаться после конференции для разработчиков OpenAI DevDay, которая прошла 6 ноября. Именно тогда разработчики представили обученную на более свежих данных языковую модель CPT-4 Turbo с расширенным контекстным окном и возможностью создавать специализированные версии чат-бота.

Всё на той же конференции OpenAI сообщила, что еженедельно её услугами пользуется около 100 миллионов человек, а более 90 % компаний из списка Forbes 500 прямо сейчас создают инструменты на платформе OpenAI. Все кастомные ИИ-системы требуют огромной мощности для вычислений. Скорее всего, OpenAI на данный момент не располагает подобной инфраструктурой для обеспечения запросов всех пользователей.

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До конца текущего месяца OpenAI планирует открыть маркетплейс, в котором пользователи смогут находить уже готовые специализированные GPT от других пользователей и зарабатывать на собственных. То есть, речь идёт об узкоспециализированных аналогах того же Google Play.