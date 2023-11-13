Результаты разработчиков, как минимум, не разочаровали.

«Лаборатория Касперского» объявила о завершении тестирования смартфона на базе операционной системы KasperskyOS в лаборатории «Мегафона». Сообщается, что испытания проходили на выделенной сети, являющейся полным аналогом коммерческой системы оператора.

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Аппарат на базе KasperskyOS был взят у одного из азиатских производителей. Смартфон проверили на соответствие стандартам сотовой связи 3GPP и должное срабатывание в сетях 2G, 3G, 4G, которые используются в РФ. Устройство должно было чётко выполнять базовые для таких случаев функции — осуществление звонков, передачу данных, отправку СМС, а также переключение между технологиями мобильной связи.

В «Лаборатории Касперского» подтвердили, что их мобильная Kaspersky for Mobile проверялась в рамках программы тестирования лаборатории «МегаФона». В последнюю входят более чем 250 тестов, по результатам каждого из них записывались логи обмена сигнальной информации между устройством и сетью.

В разных ситуациях осуществлялось сравнение работы устройства на базе операционной системы компании с аналогичным устройством на базе версии ОС по умолчанию. Как утверждает разработчик ОС, проведённые мероприятия позволят собрать всю нужную информацию для дальнейшей разработки. Это должно ускорить сложный процесс вывода устройств на базе KasperskyOS на рынок.

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Выделенная сеть для тестирования устройства с предустановленной KasperskyOS действительно была оснащена всеми нужными узлами. Ядро, транспортный сегмент, сеть радиодоступа, поддержка VoLTE, VoWIFI, 5G — всё это присутствовало. Наличие всех технических решений позволило реализовать практический любой сценарий работы устройства пользователя в сети оператора.