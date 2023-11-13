Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Лаборатория Касперского» завершила тестирование смартфона на базе своей мобильной ОС в лаборатории «МегаФона»
Результаты разработчиков, как минимум, не разочаровали.

реклама

«Лаборатория Касперского» объявила о завершении тестирования смартфона на базе операционной системы KasperskyOS в лаборатории «Мегафона». Сообщается, что испытания проходили на выделенной сети, являющейся полным аналогом коммерческой системы оператора.

реклама

Аппарат на базе KasperskyOS был взят у одного из азиатских производителей. Смартфон проверили на соответствие стандартам сотовой связи 3GPP и должное срабатывание в сетях 2G, 3G, 4G, которые используются в РФ. Устройство должно было чётко выполнять базовые для таких случаев функции — осуществление звонков, передачу данных, отправку СМС, а также переключение между технологиями мобильной связи.

В «Лаборатории Касперского» подтвердили, что их мобильная Kaspersky for Mobile проверялась в рамках программы тестирования лаборатории «МегаФона». В последнюю входят более чем 250 тестов, по результатам каждого из них записывались логи обмена сигнальной информации между устройством и сетью.

В разных ситуациях осуществлялось сравнение работы устройства на базе операционной системы компании с аналогичным устройством на базе версии ОС по умолчанию. Как утверждает разработчик ОС, проведённые мероприятия позволят собрать всю нужную информацию для дальнейшей разработки. Это должно ускорить сложный процесс вывода устройств на базе KasperskyOS на рынок.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Выделенная сеть для тестирования устройства с предустановленной KasperskyOS действительно была оснащена всеми нужными узлами. Ядро, транспортный сегмент, сеть радиодоступа, поддержка VoLTE, VoWIFI, 5G — всё это присутствовало. Наличие всех технических решений позволило реализовать практический любой сценарий работы устройства пользователя в сети оператора.

#российское по #лаборатория касперского #kasperskyos
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Пользователи «VK Мессенджера» получили возможность начать диалог по номеру телефона
Минцифры планирует отказаться от прямой выдачи грантов разработчикам ПО на проекты по импортозамещению
Минцифры запустит на «Госуслугах» возможность оформления электронного студенческого билета и «зачётки» — пока в экспериментальном режиме
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, а GeForce RTX 4060 стоит дешевле GeForce RTX 3060
98
О новых видеокартах NVIDIA RTX 5000 и почему их нужно опасаться
82
Су-27КМ – проект палубного истребителя с крылом обратной стреловидности
5
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
50
Обзор акустической системы JBL PartyBox Ultimate
6
Пять классных фишек Xbox, о которых редко говорят
1
Итоги гоночного уик-энда 11-12 ноября
+
Опасные флешки – почему не стоит использовать найденные накопители, и при чем тут хакеры
4
10 полезных и актуальных расширений для браузера Google Chrome в 2023 году, часть 2
2
О моей почти удачной попытке собрать мощный компактный игровой системник
8

Сейчас обсуждают

Блейд
16:19
Тут шестой причины не хватает : твоя мамка
Пять причин, почему новое поколение консолей Xbox провалилось
Anakeen
16:16
Вот и ответ, похоже. У Чумбала травма "Windows". На него упал стеллаж с дисками, или системник со стола, на котором она была установлена. Поэтому он теперь творит и никак не может остановиться.
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 6
crazycat21
16:09
И они еще сильно ржавеют)))
США планируют разработать новый истребитель для замены старого F-16 Fighting Falcon
OgoGoLog
16:06
Прошел метро на 1060, на рязани 1600. В чём сказка то? А вот киберпук 1060 еле 30 фпс через год после релиза держала.
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
Китя.
15:56
Скучная или нет всю прошёл alan wake 2 при 3440х1440 все на максе без лучей и без мыла 50-60 фпс. https://disk.yandex.ru/d/UKah3d6-KxX89Q
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
Cowboy Huggies
15:49
Ерунда, первая часть скучная ближе к середине игры уже рутина, вторая часть ничем не отличается по игровому процессу.
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
Cowboy Huggies
15:46
Ерунда для детей.
Обзор акустической системы JBL PartyBox Ultimate
Апшеронский скакел
15:39
Это вообще бесит
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
Sash33
15:37
не играй в дерьмо, никто не заставляет
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
Эдуард Егоров
15:33
Вырубку старого леса не просто надо делать а обязательно, и какого вы тут лешего олигархов преплели, в СССР их небыло и лес валили аж щепки летели.
Россию могут засадить мискантусом - полезным и неприхотливым растением
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем