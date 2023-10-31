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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
YouTube начал активно бороться с блокировщиками рекламы по всему миру — теперь это не эксперимент
Пользователи браузера Edge уже успели оценить нововведения платформы.

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Популярный во всём мире видеосервис YouTube расширил свои меры по борьбе с блокировщиками рекламы. Об этом сообщил изданию The Verge менеджер по связям с общественностью компании Кристофер Лоутон. Он также дал понять, что сервис начал предпринимать глобальные действия, направленные на то, чтобы побудить пользователей отключить блокировщик рекламы или попробовать платную подписку YouTube Premium.

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Теперь YouTube с недавних пор умеет запрещать просмотр видеороликов для пользователей, которые используют блокировщик рекламы — в таких случаях сервис отправляет соответствующее предупреждение. В тексте обращения к пользователю есть просьба отключить блокировщик реклам для возможности дальнейшего просмотра видеоролика.

Тестирование запрета блокировщиков рекламы начато сервисом YouTube ещё в мае текущего года. Раньше подобные инициативы были исключительно на правах экспериментов, сейчас же речь идёт именно как о политике платформы.

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Лоутон в интервью The Verge особым образом подчеркнул, что использование блокировщиков рекламы нарушает правила платформы. По словам топ-менеджера, реклама позволяет поддерживать авторов контента, и именно благодаря ей миллиарды людей по всему миру могут получать доступ к полюбвшемуся контенту.

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