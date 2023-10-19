Так не доставайся же ты никому (из европейцев)!

В августе этого года на территории Евросоюза вступил в силу Закон о цифровых услугах, который предписывает всем осуществляющим в местной юрисдикции социальным сетям обеспечивать прозрачную и эффективную систему модерации контента, которая помогла бы властям бороться с той информацией, которую они относят к разряду недостоверной и токсичной. Несмотря на попытки Илона Маска (Elon Musk) дважды обсудить данную тему во время личных встреч с еврокомиссаром Тьерри Бретоном (Thierry Breton), прогресса на этом направлении, по мнению миллиардера, владеющего социальной сетью X, до сих пор нет. При этом на прошлой неделе власти Евросоюза начали расследование в отношении бывшей Twitter с целью определить, насколько она способна соответствовать требованиям нового регионального законодательства.

По словам знакомого с планами Илона Маска источника, на которого ссылается Business Insider, миллиардер при отсутствии явного прогресса в переговорах с европейскими регуляторами предпочтёт закрыть доступ европейским пользователям к ресурсам X и одноимённому мобильному приложению, нежели чем подстраиваться под непонятные ему требования Еврокомиссии, которые к тому же могут быть трудновыполнимыми в условиях ограниченности кадровых и материальных ресурсов у данной социальной сети.

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Источник изображения: Rolling Stone

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Если расследование докажет, что X уклоняется от выполнения требований нового закона, то Еврокомиссия может оштрафовать компанию на сумму до 6% годового оборота. Купленная год назад Илоном Маском Twitter в своём нынешнем статусе продолжает нести убытки, поэтому дополнительные издержки в правовой сфере явно не обрадуют миллиардера. На территории Евросоюза у X имеются около 9% активных пользователей, поэтому потенциальные финансовые потери социальной сети от решения закрыть доступ к ней с территории Евросоюза по своей величине сопоставимы с размером штрафа. Тем не менее, если Маск пойдёт на радикальное решение проблемы первым, то получится, что он выйдет из противостояния победителем, а если компании присудят штраф, то он понесёт и некоторые репутационные издержки.