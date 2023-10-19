Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Илон Маск готов закрыть доступ к социальной сети X в Европе, если не договорится с регуляторами
Так не доставайся же ты никому (из европейцев)!

реклама

В августе этого года на территории Евросоюза вступил в силу Закон о цифровых услугах, который предписывает всем осуществляющим в местной юрисдикции социальным сетям обеспечивать прозрачную и эффективную систему модерации контента, которая помогла бы властям бороться с той информацией, которую они относят к разряду недостоверной и токсичной. Несмотря на попытки Илона Маска (Elon Musk) дважды обсудить данную тему во время личных встреч с еврокомиссаром Тьерри Бретоном (Thierry Breton), прогресса на этом направлении, по мнению миллиардера, владеющего социальной сетью X, до сих пор нет. При этом на прошлой неделе власти Евросоюза начали расследование в отношении бывшей Twitter с целью определить, насколько она способна соответствовать требованиям нового регионального законодательства.

По словам знакомого с планами Илона Маска источника, на которого ссылается Business Insider, миллиардер при отсутствии явного прогресса в переговорах с европейскими регуляторами предпочтёт закрыть доступ европейским пользователям к ресурсам X и одноимённому мобильному приложению, нежели чем подстраиваться под непонятные ему требования Еврокомиссии, которые к тому же могут быть трудновыполнимыми в условиях ограниченности кадровых и материальных ресурсов у данной социальной сети.

реклама

Источник изображения: Rolling Stone

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Если расследование докажет, что X уклоняется от выполнения требований нового закона, то Еврокомиссия может оштрафовать компанию на сумму до 6% годового оборота. Купленная год назад Илоном Маском Twitter в своём нынешнем статусе продолжает нести убытки, поэтому дополнительные издержки в правовой сфере явно не обрадуют миллиардера. На территории Евросоюза у X имеются около 9% активных пользователей, поэтому потенциальные финансовые потери социальной сети от решения закрыть доступ к ней с территории Евросоюза по своей величине сопоставимы с размером штрафа. Тем не менее, если Маск пойдёт на радикальное решение проблемы первым, то получится, что он выйдет из противостояния победителем, а если компании присудят штраф, то он понесёт и некоторые репутационные издержки.

#илон маск #twitter #илон маск и twitter #социальная сеть #еврокомиссия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Социальная сеть X готовится ввести платную подписку для всех пользователей, желающих делиться информацией
Рост выручки Tesla в прошлом квартале оказался минимальным за три года
Tesla обещает начать поставки электрических пикапов Cybertruck в последний день ноября
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как разработчики AIDA64 испортили оформление утилиты
59
О сборке в корпусе Lian Li Lancool 205, температуре и комплектующих
16
Почему я не буду покупать Intel Core i9-14900K (спойлер - он меня разочаровал)
45
Системы искусственного интеллекта как никогда близки к прохождению теста Тьюринга на разумность
10
AdGuard Extra - новый уровень борьбы с рекламой от YouTube
8
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Октябрь)
27
США готовятся к конфликту с Россией и Китаем с возможным применением ядерного оружия
14
Тайные и явные причины увольнения более 1000 сотрудников компании Qualcomm
3
Атака ХАМАС обнажила очень серьезные проблемы в системах космической разведки Запада
+
Израильские "Леопарды" готовы к вторжению в Газу — EAT
5

Сейчас обсуждают

Авторитетный Ферзь
13:57
если сенатор Марк Уорнер и член Палаты представителей Майк Тернер открыли рты - 100% соврали
Комитет Конгресса США: удар по больнице в Газе был запуском ракеты боевиками
Авторитетный Ферзь
13:53
Завидуй молча )
Поставкой Киеву ракет ATACMS Вашингтон рассчитывает достичь «поворотного момента» в боях на Украине
-[]-
13:48
Так и иди, играй, чего сюда то пришел? )))
Поставкой Киеву ракет ATACMS Вашингтон рассчитывает достичь «поворотного момента» в боях на Украине
Евграф Поликарпович
13:48
И что ты сделаешь, кинешь в меня соску?
В России митинги невозможны - моё глубокое расследование
Тимофей Жданов
13:44
Очень приятно увидеть что наконец то налаживаются отношения с северной Кореей!
Северная Корея наладила регулярные поставки боеприпасов в Россию
Yurexxx
13:44
Она даже и не пыталась - хохлопитеки тупо промазали, метра на полтора выше башни!
БМП-1АМ "Басурманин" по чистому везению смогла увернуться от украинской ракеты и попала в кадр
Scud Dusty
13:41
чупакабра, я не тебе вопрос задал, а многоликому отморзку боярышнику-ядриле.
В России митинги невозможны - моё глубокое расследование
Пинаю даунов
13:39
😂 хорошо пошутил
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Октябрь)
Авторитетный Ферзь
13:39
по выходным Шеша пускает его в свои покои для утех
Поставкой Киеву ракет ATACMS Вашингтон рассчитывает достичь «поворотного момента» в боях на Украине
Сергей Кириллов
13:39
Лучшеб выпустили геймпад с нормальными долговечными стиками, а не вот это вот все....
Sony патентует новый вид контроллера PS5 - с наушниками внутри
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем