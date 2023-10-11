ИИ в массы — всё идёт своим чередом.

Компания Adobe на мероприятии Adobe Max представила модель Firefly Image 2 — обновлённую версию генератора изображений, которая теперь может создавать в редакторе Photoshop изображения более высокого качества. Также разработчики представили генеративные ИИ-модели для векторного редактора Illustrator и облачной платформы Adobe Express.

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Представители Adobe рассказали, что Firefly Image 2 умеет генерировать более качественные изображения по сравнению со своей прямой предшественницей. Особенно это становится заметным при моделировании мелких деталей (волосы, руки, листва деревьев, черты лица и так далее). Модель также может предложить расширенные возможности редактирования картинок при помощи ИИ, она позволяет вручную или автоматически регулировать глубину резкости, применять эффект размытия при движении и даже поле зрения (как при ручном управлении камерой).

Помимо Firefly Image 2, компания Adobe также представила ИИ-модель Firefly Vector для Adobe Illustrator, назвав её «первой в мире генеративной моделью искусственного интеллекта для векторной графики». Она умеет создавать векторные изображения по текстовым описаниям, разбивая их на «логические» слои.

Разработчики ИИ-модели утверждают, что после её выхода из бета-тестирования вариант использования в коммерческих целях будет доступен. Это стало возможно благодаря тому, что Firefly Vector обучалась на лицензионном контенте, включая Adobe Stock, а также на бесплатных материалах, авторские права на которые уже истекли. Firefly Vector можно опробовать в бета-версии Adobe Illustrator, включая дополнительные функции. Речь идёт о редакторе векторных шрифтов и генераторе 3D-моделей.

Платформа Adobe Express тоже получила собственную генеративную модель — Firefly Design. С её помощью можно генерировать различные дизайнерские шаблоны по текстовому описанию.

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Компания Adobe напомнила, что оригинальным редактором Firefly воспользовались для создания свыше 3 миллиардов изображений.