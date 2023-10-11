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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
AMD купит стартап Nod.ai, создающий ПО для систем искусственного интеллекта
Экспансия идёт не только органически.

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Агентство Reuters на этой неделе сообщило, что компания AMD договорилась о покупке основанного десять лет назад в Калифорнии стартапа Nod.ai, специализирующегося на создании вспомогательного ПО для систем искусственного интеллекта. За время существования стартапу со штаб-квартирой в Санта-Кларе, где теперь базируется и сама AMD, удалось привлечь на своё развитие $36,5 млн. Сумма сделки между компаниями не разглашается, но представители AMD дают понять, что в случае необходимости она будет осуществлять и другие поглощения.

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Источник изображения: Nod.ai

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Программные средства Nod.ai уже оптимизировались под аппаратные решения AMD, поэтому опыт сотрудничества у компаний уже есть. В этом году в структуре AMD появилось специальное подразделение, отвечающее за системы искусственного интеллекта — Artificial Intelligence Group. Возможно, оно будет участвовать в консолидации других активов, имеющих отношение к этой сфере деятельности.

#amd #искусственный интеллект #сделка #стартап #слияние
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