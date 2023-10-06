Но материалы должны быть на русском языке.

Компания «Яндекс» объявила об очередных изменениях, запланированных для своего фирменного браузера. Программа получила функцию краткого пересказа русскоязычных видеороликов: активировав её, пользователь сможет быстро ознакомиться с содержанием ролика и понять для себя, есть ли там интересующий его вопрос.

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Команда поддержки браузера от «Яндекса» рассказала, что в основу новой функции положены технологии распознавания речи и генеративная нейросеть нового поколения YandexGPT. Алгоритм сначала преобразует аудиодорожку в текст с помощью системы распознавания речи, после чего YandexGPT разбивает его на смысловые фрагменты. Нейросеть обобщает каждый из них и указывает таймкод начала блоков, кликнув по которому, можно будет перейти к нужному фрагменту видеоролика.

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Для запуска функции пересказа видеоролика нужно открыть видео в «Яндекс Браузере», после чего нажать на кнопку «Краткий пересказ». Функция также доступна в поиске «Яндекса» и сервисе краткого пересказа 300.ya.ru.