Социальная сеть X пытается предложить гибкую ценовую политику.

По информации Bloomberg, которую на встрече с кредиторами привела действующая генеральный директор X Линда Яккарино (Linda Yaccarino), эта компания Илона Маска (Elon Musk) намеревается отказаться от существующей тарифной политики в отношении платных подписчиков в пользу более гибкой. Вместо единой ставки в $7,99 за месяц будет предусмотрено три тарифных плана, каждый из которых предложит свои условия просмотра рекламы.

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Источник изображения: Bloomberg

В самом дорогом варианте подписки, стоимость которого пока не уточняется, пользователи этой социальной сети будут вовсе лишены необходимости просматривать рекламу. Промежуточный вариант с более низким тарифом будет сокращать количество просматриваемой рекламы в два раза, а базовый хоть и будет взимать небольшую плату с подписчиков, по количеству демонстрируемой рекламы не будет давать никаких преимуществ. Кстати, как призналась Линда Яккарино, её начальник Илон Маск вообще вынашивает идею о введении платного доступа к X для абсолютно всех пользователей. Это, по его словам, позволило бы решить проблему с ботами на страницах социальной сети.

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Одновременно глава X заявила, что хотя подавляющее большинство рекламодателей вернулось на страницы этой социальной сети, свои расходы на покупку рекламы они сократили. В результате выручка компании от квартала к кварталу растёт не более чем на 10% последовательно, а на полную безубыточность X выйдет лишь к концу следующего года. Если не учитывать расходы на обслуживание кредитов, то компания уже сейчас получает прибыль, а не убытки.