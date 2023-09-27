Весь местный бизнес уже продан компании CommEX.

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance сообщила о своём полном уходе из России. Сообщается, что местный бизнес продан компании CommEX, а поэтапный перевод пользователей на новую платформу будет происходить в течение года.

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Представители криптовалютной биржи особым образом подчёркивают, что активы российских пользователей «надёжно защищены». Сумма сделки между Binance и CommEX не разглашается, но соглашение подразумевает, что первая не сможет получать прибыль в РФ и не сможет обратно выкупить свои доли.

В течение ближайших нескольких месяцев криптобиржа обязана будет отключить оставшиеся биржевые сервисы и «прочие бизнес-направления». На протяжении всего этого времени Binance гарантирует «бесперебойно взаимодействовать» с пользователями на протяжении всего переходного периода.

Ной Перлман, директор по соблюдению нормативных требований Binance, сообщил по поводу ухода Binance из России следующее: «Смотря в будущее, мы признаём, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований. Мы по-прежнему уверены в долгосрочном развитии индустрии Web3 на глобальном уровне и собираемся направить нашу энергию на развитие Binance в более чем ста странах, где ведём деятельность».

Напомним, в марте 2023-го биржа Binance закрыла для россиян покупку и продажу долларов и евро через p2p-сервис, мотивировав данное решение необходимостью соблюдать условия десятого пакета санкций ЕС. Также в августе текущего года криптовалютная биржа запретила россиянам операции через p2p-сервис с любыми валютами, кроме рубля, и впервые заговорила о возможности полного ухода из России.

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Развитие событий продолжилось в сентябре, когда СМИ рассказал об уходе двух топ-менеджеров российского подразделения Binance. Конец истории, как вы теперь уже понимаете, случился сегодня.