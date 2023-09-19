Апдейт KB5030219 получился очень странным.

Пользователи и авторы профильных изданий обратили внимание на тот факт, что обновление KB5030219 для Windows 11, которое вышло 12 сентября в рамках ежемесячного вторника апдейтов, вызывает массу проблем. Речь идёт о синих «экранах смерти» (BSoD), «зависаниях» в приложениях и браузерах, а также проблемах с клиентом Steam.

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Ещё пользователи написали про обновление KB5030219 то, что после его установки производительность компьютера снижается, равно как и стабильность основных компонентов ОС, включая «заикания» звука, пропадание вкладок в «Проводнике» и даже сбои в момент открытия меню «Пуск». Наконец, отдельные люди вовсе не могли загрузить свои системы после перезагрузки — «зависания» случались прямо на экране приветствия или блокировки.

Ещё часть пользователей сообщала о пропаже доступа к сетевым сервисам, удалении драйверов рабочего оборудования и снижении производительности в отдельных играх (например, в Starfield). После удаления обновления KB5030219 проблемы, связанные с ухудшением работы Windows 11 22H2, сходили на нет, а игры на таких системах стали запускаться без проблем и подтормаживаний.

Специалисты из TechRadar выяснили, что описанные выше проблемы действительно являются следствием установки одного единственного обновления. Эксперты убеждены, что с каждым новым патчем нестабильность в работе Windows 11 никуда не денется. А такие проблемы после установки маленького апдейта свидетельствуют о тревожном положении дел в отделе тестирования Microsoft.