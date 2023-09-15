Нововведение уже доступно на Windows и Linux.

Разработчики из компании «Яндекс» объявили о расширении возможностей своего браузера: программа научилась в автоматическом режиме создавать субтитры для видео и онлайн-трансляций на русском языке. Данное новшество удалось реализовать с помощью специально обученной и настроенной нейросети, которая теперь встроена в версию браузера для настольных компьютеров.

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Новая функция браузера от «Яндекс» работает на видеохостингах, сайтах социальных сетей, а также на страницах телеканалов и даже на загруженных в облачное хранилище роликах. Авторы отмечают, что данная функция должна оказаться полезной в тех случаях, когда при просмотре роликов нужно соблюдать тишину, а наушников под рукой не оказалось. Нелишней функция будет и в помещениях с повышенным уровнем шума. Самое главное, автоматическая генерация субтитров поможет комфортно просматривать видеоролики людям с нарушениями слуха.

Для активации субтитров нужно в окошке с видео нажать на расположенную сверху кнопку. Пользователи смогут выбрать в настройках размер текста и прозрачность фона — последний пункт окажется полезным в том случае, когда видеоряд сливается с буквами из-за схожей цветовой палитры.

Разработчики «Яндекс Браузера» рассказали, что при создании новой функции они смогли сократить объём оперативной памяти компьютера пользователя для потребления при генерации субтитров. Так, исходная версия нейросети использовала 800 мегабайт и создавала большую нагрузку на ресурсы компьютера. После оптимизации потребление памяти удалось снизить до 150 мегабайт, что позволило запускать нейросеть прямо в браузере на бюджетных ноутбуках.

Генерация субтитров доступна на Windows и Linux, в системе macOS она станет доступна до конца текущего месяца.