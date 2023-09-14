Почему не блокируют, а даже наоборот «пиарят» Telegram, где этот контент повсеместен, до сих пор загадка.

На днях стало известно, что в WhatsApp, по аналогии с Telegram, появятся «каналы», которые пользователи могут применять в качестве своих личных блогов, а различные средства массовой информации — в качестве новостных лент. Данное обстоятельство, учитывая, как много различных «фейков» сейчас плодятся на самые разные политические и околополитические темы, вызывает опасение, что WhatsApp превратится в «Telegram на максималках», где каждый псевдознаток всего и обо всём будет изливать своё бесценное мнение на громадные аудитории.

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И вот, соответствующий комментарий дал сегодня в ответе на запрос прессы Роскомнадзор. Как отметили в контролирующем ведомстве, российское законодательство распространяется на все без исключения компании, работающие в России. Если на просторах WhatsApp появится запрещённая информация, то РКН потребует от администрации сервиса её удалить. В случае отказа удалять — WhatsApp может быть заблокирован в стране.

Почему, спросите вы, аналогичные меры не применяются к Telegram, который также не имеет никакого реального отношения к России, но который при этом активно «пиарится» в РФ чуть ли не как «отечественный» сервис, в котором при этом представлено море «запрещёнки»? Потому что вот так. Другого ответа на этот вопрос лично у нас нет.

Что до WhatsApp, то это единственный свободно функционирующий в России сервис от запрещённой в стране компании Meta Platforms Inc. (бывшая Facebook Inc.). Роскомнадзор не трогал его именно по той простой причине, что его структура не подразумевала размещение «запрещёнки». Теперь же это меняется, и, судя по неадекватности руководства Meta по отношению к требованиям РКН, судьбу WhatsApp в РФ уже можно считать предрешённой.