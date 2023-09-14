Возможно, бедолагам что-то перепадёт от Илона Маска.

В конце октября прошлого года Илон Маск (Elon Musk) купил социальную сеть Twitter за $44 млрд, и почти сразу же начал решительные реформы в погоне за снижением расходов, поскольку существовавшая на тот момент бизнес-модель компании приносила серьёзные убытки и не могла устраивать нового владельца. Со свойственными ему размахом и решительностью Маск сократил внушительную часть персонала Twitter, растерял почти всех рекламодателей и начал экономить даже на инфраструктурных расходах.

Активность нового владельца Twitter в сфере кадровой политики привела к тому, что около 2000 бывших сотрудников компании обратились с групповым иском о компенсации денежных средств, которые им причитались по существовавшим на момент сокращения контрактам. До сих пор, как отмечает Bloomberg, руководство теперь уже корпорации X избегало контактов с представителем истцов, но на этой неделе была достигнута договорённость с адвокатом Шэннон Лисс-Риордан (Shannon Liss-Riordan) о встречах с представителями компании, которые состоятся первого и второго декабря этого года.

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Источник изображения: Bloomberg

За прошедшие десять месяцев этому юристу удалось консолидировать судебные иски от почти 2000 сокращённых сотрудников Twitter, которые убеждены, что компания рассталась с ними с нарушением контрактных обязательств. Сейчас ведётся подсчёт возможного ущерба и определяется величина компенсации по каждому из случаев. О какой сумме в совокупности идёт речь, пока не уточняется.