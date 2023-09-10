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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Вышла Bun 1.0 — среда выполнения JavaScript и TypeScript с поддержкой популярных фреймворков
Доступна на macOS и Linux, с Windows есть нюансы.

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Состоялся релиз Bun 1.0 — среды выполнения JavaScript и TypeScript со встроенной поддержкой JSX и TypeScript, которая позволяет заниматься отладкой кода и снабжена поддержкой популярных фреймворков. При её разработке основной упор делался на возможности быстрого запуска, высокой производительности и самодостаточности.

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Bun 1.0 также имеет встроенный транспайлер (интерпретатор, преобразующий код программы, написанной на одном языке, в аналогичный код, но уже на другом языке программирования) JavaScript, встроенный в среду выполнения. Это означает, что при работе с Bun можно запускать файлы JavaScript, TypeScript и даже JSX/TSX без каких-либо зависимостей.

Среда выполнения Bun использует движок JavaScriptCore, разрабатываемый WebKit, который способен выполнять операции немного быстрее и более эффективно распоряжается доступной памятью по сравнению с привычными движками. Bun написана на низкоуровневом языке Zig с ручным управлением памятью, что и обеспечило ей высокую производительность.

Разработчики Bun версии 1.0 пояснили, что их продукт запускается в четыре раза быстрее, чем Node.js. Также он способен запускать текстовый файл hello world на TypeScript в 5 раз быстрее, чем esbuild с Node.js. Программный продукт позиционируется не только в качестве среды выполнения, но ещё и как встроенный менеджер пакетов, который может ускорить рабочий процесс. Проект использует глобальный кэш модулей, чтобы избежать избыточных загрузок из реестра npm, а также задействует самые быстрые системные вызовы, доступные в каждой операционной системе.

Прямо сейчас Bun представлена на macOS и Linux. Для запуска Bun в Windows имеется экспериментальная встроенная сборка, в которой сейчас поддерживается только среда выполнения JavaScript, а менеджер пакетов и средство запуска тестов со сборщиком отключены до тех пор, пока не станут более стабильными. Разработчики напоминают, что пока сборка для Windows не оптимизирована.

#bun #среда выполнения
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