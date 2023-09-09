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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Мобильные приложения форума Reddit получили возможность перевода публикаций на восемь языков
К сожалению, русского языка среди них нет.

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Мобильные приложения популярного форума Reddit для Android и iOS получили возможность перевода публикаций на восемь языков — об этом сообщил один из сотрудников площадки. На данный момент доступен перевод на английский, немецкий, испанский, французский, португальский, итальянский, нидерландский и шведский языки.

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Многие журналисты профильных изданий уже успели протестировать новинку от Reddit, переведя свои публикации на неродные для них языки. Полученные результаты показались авторами вполне приемлемыми, что легко объясняется использованием сервисов Google для переводов. Всё верно: в приложения форума просто был внедрён именитый переводчик, который выполняет свою работу в полном соответствии с политикой конфиденциальности социальной сети.

Разработчики Reddit также подтвердили, что уже сейчас идёт тестирование возможности перевода комментариев под постами. Эта функция, опять же, будет доступна только на iOS и Android. Конечная цель администраторов — сделать общение на площадке многоязычным и сделать это нормой.

В свежем сообщении по поводу нововведений сервиса также шла речь о сворачивании системы виртуальных монет Reddit Coins — ими можно будет распоряжаться до 12 сентября.

Вместо этой механики команда сервиса планирует реализовать нечто иное, но подробности будут представлены позже. Если верить инсайдерам, то новая программа Reddit позволит талантливым пользователям превращать Reddit Gold и карму в реальные деньги. Нужно дождаться подробностей.

#reddit
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