С помощью API Privacy Sandbox компания стремится к новой монополии.

Последняя версия браузера Google Chrome получила поддержку API Privacy Sandbox — специального набора инструментов для показа и анализа рекламы. У создателей веб-сайтов появилась возможность напрямую взаимодействовать с указанными инструментами и демонстрировать пользователям совместимых браузеров рекламу в соответствии с их предпочтениями.

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API Privacy Sandbox позволяет напрямую запрашивать у Chrome информацию об интересах пользователя, что позволит показывать ему максимально персонализированную рекламу. Разработчики данного набора инструментов считают, что такой алгоритм действий лучше, чем слежка за людьми с помощью файлов cookie. Поддержка последних будет с течением времени сокращаться.

В комплект API Privacy Sandbox входят следующие инструменты:

Attribution Reporting или «отчёты об атрибуции» — данные, которые позволяют связать клики с событиями конверсии;

Fenced Frames или «ограждённые фреймы» — безопасное встраивание контента на страницу без обмена данными между сайтами;

Protected Audience (FLEDGE) или «защищённая аудитория» — механизм показа рекламы на основе ремаркетинга (например, показ рекламы ноутбуков после посещения соответствующего интернет-магазина);

Private Aggregation или «частное агрегирование» — создание сводных отчётов на основе данных «защищённой аудитории» между сайтами из «общего хранилища»;

Shared Storage или «общее хранилище» — разрешённый неограниченный доступ для записи межсайтовых данных с сохранением конфиденциальности;

Topics или «темы» — локально отслеживаемые интересы пользователей, генерируемые браузером на основе его истории просмотров.

По мнению Google и её партнёров, перечисленные выше инструменты должны помочь отказаться от работы со сторонними файлами cookie уже в будущем году. А вот доходы от рекламы при использовании всех компонентов API Privacy Sandbox никуда не денутся.

Попытка заменить один метод сбора данных о пользователе другим, прикрывая это речами о «защите персональных данных» закономерно вызвал возмущение у активистов и независимых организаций. Участники рынка призывают не отказываться от применения файлов cookie, объясняя это поведением Google. Последняя своими действиями блокирует возможность работы с традиционной общедоступной технологией и принуждает рекламодателей пользоваться только её средствами отслеживания, развивая тем самым монополию.