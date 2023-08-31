И неудивительно.

Аналитики компании «Мегафон» изучили данные своих абонентов и установили, что посещаемость стриминговых платформ в России выросла в 1,5 раза за первые шесть месяцев 2023 года. Чаще всего абоненты заходили на Twitch, китайскую платформу Trovo и российскую площадку VK Play.

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В отчёте особым образом подчёркивается тот факт, что сегмент стриминга в России «переживает бурный рост». Если брать отдельно Twitch, то её аудитория за год увеличилась на 24 % — и это несмотря на то, что сервис ввёл ограничения по монетизации контента для жителей РФ и РБ.

А вот российская аудитория Trovo сократилась на треть. Осмелимся предположить, что это произошло из-за оттока зрителей по игре World of Tanks и тому подобным военным онлайн-экшенам. В прошлом году были высоки ожидания по ограничению доступа к YouTube, из-за чего производители контента начали регистрироваться в принадлежащем Tencent сервисе Trovo для перевода туда своей аудитории. Как видим, доступ к YouTube до сих пор никто не закрыл, поэтому и популярность альтернативных Twitch и YouTube сервисам стала угасать.

Основные пользователи стриминговых платформ — это люди в возрасте от 25 до 35 лет, за ними идёт возрастная группа 17-25 лет. На третьем месте находится возрастная группа 35-45 лет. А ещё за прошедший год аудитория российских сервисов, позволяющих отправлять пожертвования стримеру или любому другому производителю контента выросла втрое.

В сообщении «Мегафона» по этому поводу говорится следующее: