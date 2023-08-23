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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Tesla будет тратить почти $20 000 в год на присутствие в социальной сети X
Столько нужно расходовать на подписку.

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Илон Маск (Elon Musk) не является единоличным владельцем компаний Tesla и X (Twitter), но определённо контролирует основную часть их капитала, причём активы последней он в октябре прошлого года покупал, используя преимущественно вырученные от продажи акций Tesla средства или закладывая их же в качестве обеспечения по кредиту. В дальнейшем высокая активность Маска в качестве генерального директора Twitter заставила акционеров Tesla выразить озабоченность подобным распределением приоритетов, и он нашёл себе преемницу на пост главы социальной сети, недавно получившей обозначение X.

Корпоративные пользователи X должны платить за верификацию своих основных учётных записей по $1000 в месяц, а каждая дополнительная учётная запись обходится в $50 в месяц. Представителям Electrek удалось насчитать на страницах X не менее 13 учётных записей, так или иначе связанных с компанией Tesla. При нынешней тарифной политике X это означает, что Tesla должна платить этой социальной сети по $1650 в месяц или $19 800 в год просто за право использования 13 связанных с ней учётных записей.

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Источник изображения: X, Electrek

При этом некоторые из этих учётных записей лишь дублируют информацию, публикуемую основной, а на странице Tesla Optimus с января этого года вообще появилась лишь одна запись. Понятно, что в дальнейшем компания будет использовать эту трибуну для продвижения информации о своих человекоподобных роботах, но сама идея «перекладывания денег и одного кармана в другой» Илоном Маском может показаться абсурдной. Впрочем, рациональным объяснением такой активности Tesla на страницах X может служить идея демонстрации примера другим компаниям по оплате услуг этой социальной сети. Коммерческого смысла в этом нет никакого, ведь по сути, Илон Маск платит из средств одной своей компании за услуги другой. Выгода прочих акционеров компаний при этом не так велика в масштабах бизнеса той и другой.

#tesla #twitter #илон маск и twitter #x
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