Но это не точно.

Заявления Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) о предстоящем улучшении процедуры поиска информации на страницах социальной сети Threads и появлении её веб-версии имеют некоторые шансы сбыться в самое ближайшее время. Как сообщает The Wall Street Journal, веб-версия социальной сети может дебютировать уже на этой неделе. Глава запрещённой в РФ Instagram Адам Моссери (Adam Mosseri) признался, что версия Threads для веба действительно тестируется компанией Meta, но добавил, что она сейчас содержит достаточно количество ошибок, чтобы привлекать к себе внимание обывателей.

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Источник изображения: Getty Images

Выход Threads в варианте для веба, которым можно будет пользоваться владельцам ноутбуков и настольных ПК, может состояться и позже, поэтому связывать соответствующие надежды с текущей неделей следует с некоторой осторожностью. Не исключено, что веб-версия Threads в сочетании с появлением новой функциональности у мобильного приложения позволит замедлить отток клиентов от этой социальной сети, которая была запущена Цукербергом в качестве альтернативы конкурирующей X, ранее известной под именем Twitter.