Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Веб-версия Threads может быть запущена уже на этой неделе
Но это не точно.

реклама

Заявления Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) о предстоящем улучшении процедуры поиска информации на страницах социальной сети Threads и появлении её веб-версии имеют некоторые шансы сбыться в самое ближайшее время. Как сообщает The Wall Street Journal, веб-версия социальной сети может дебютировать уже на этой неделе. Глава запрещённой в РФ Instagram Адам Моссери (Adam Mosseri) признался, что версия Threads для веба действительно тестируется компанией Meta, но добавил, что она сейчас содержит достаточно количество ошибок, чтобы привлекать к себе внимание обывателей.

реклама

Источник изображения: Getty Images

Выход Threads в варианте для веба, которым можно будет пользоваться владельцам ноутбуков и настольных ПК, может состояться и позже, поэтому связывать соответствующие надежды с текущей неделей следует с некоторой осторожностью. Не исключено, что веб-версия Threads в сочетании с появлением новой функциональности у мобильного приложения позволит замедлить отток клиентов от этой социальной сети, которая была запущена Цукербергом в качестве альтернативы конкурирующей X, ранее известной под именем Twitter.

#социальные сети #марк цукерберг #threads
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 Gigabyte Aorus почти за 110тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Марк Цукерберг заявил, что сроки боя с Илоном Маском до сих пор не согласованы
Марк Цукерберг готов отказаться от идеи встречи с Илоном Маском на ринге
Муниципальные власти Нью-Йорка ввели запрет на использование TikTok городскими служащими
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему в современной микроэлектронике до сих пор используются радиоэлементы 1970-х годов разработки
73
Игровая сборка по принципу «лютой» экономии – геймерский ПК за 60 000р для очень бедных геймеров
22
ТОП-15 мифов о процессорах для компьютеров
9
В США рассказали, как F-16 для Украины могут навредить России, не сделав ни одного выстрела
18
Проверяю дистрибутив Green Linux 21.2.0 Pro Cinnamon на соответствие экспериментальным требованиям
13
Обзор ноутбука MSI Raider GE78HX Core i9 13980HX + RTX 4090
4
Итоги гоночного уик-энда 19-20 августа
1
О противостоянии двух империи, над которыми никогда не заходит Солнце - Испании и Великобритании
4
Почему сегодня выгодно покупать видеокарты на Авито – 10 советов для новичков и бывалых геймеров
5
Обзор игры Prey 2006. Часть 1
12

Сейчас обсуждают

Bearcub
11:45
Пиши 420)) Чего уж там)))
Нидерланды передадут Украине 42 истребителя F-16
CrCoNi
11:45
знала бы эта Виола с кем связалась
Почему сегодня выгодно покупать видеокарты на Авито – 10 советов для новичков и бывалых геймеров
Такой то
11:43
В Калифорнии лесные пожары будут отслеживаться с помощью искусственного интеллекта, поджегшего пожар
В Калифорнии лесные пожары будут отслеживаться с помощью искусственного интеллекта
corsi
11:42
Отбоаковку сливают, цена интересная , но не более того.
AMD готовит бюджетную видеокарту для конкуренции с RTX 4060 Ti
Михай Пронин
11:39
Попадались при проверке деградировавшие микросхемы и транзисторы. Даже не работавшие, а просто с хранения. Особ опасны импортные, на которых не указан год выпуска
Почему в современной микроэлектронике до сих пор используются радиоэлементы 1970-х годов разработки
Jack00761
11:38
"запланировано на апрель текущего года"- уж август заканчивается... И где фото?
На форуме «Армия-2023» показали разведывательный дрон «Шершень»
Honkai star reil
11:38
Да я просто в шоке какие люди неадекватные, там же крупными цифрами написано цена, что за глупые вопросы? Я конечно понимаю что видеокарта AMD должны бесплатно раздавать, но в реальности это не так к ...
Почему сегодня выгодно покупать видеокарты на Авито – 10 советов для новичков и бывалых геймеров
Артём Николаев
11:33
Почему не делают 32-34"?
LG анонсировала новый 4K монитор с частотой 144 Гц для игр и работы
CrCoNi
11:31
Итоги гоночного уик-энда.
Итоги гоночного уик-энда 19-20 августа
Олег Власов
11:30
Поздно об этом думать, туда уже по самые коксы внедрились англо-саксы и активно, без перерыва-пользуют.
Вучич отреагировал на обвинения в «сидении на двух стульях» Востока и Запада
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем