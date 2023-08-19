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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Вышла утилита AMD Radeon GPU Detective 1.0 (RGD) для помощи разработчикам в нахождении и анализе причин сбоев ПО
Шутить про драйверы AMD ещё можно?

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Компания AMD в рамках развития набора инструментов GPUOpen-Tools подготовила и выпустила специальную программу Radeon GPU Detective 1.0 (RGD), предназначенную для помощи разработчикам в нахождении и анализе причин сбоев видеокарт Radeon из новых линеек. Исходный код проекта доступен на GitHub под открытой лицензией MIT.

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В настоящий момент Radeon GPU Detective 1.0 поддерживает видеокарты серии Radeon RX 7000 (RDNA 3) и Radeon RX 6000 (RDNA 2). Для запуска Radeon GPU Detective необходимо наличие установленного драйвера Adrenalin версии 23.7.2.

По задумке разработчиков, утилита RGD должна сужать «круг подозреваемых» при поиске основных причин сбоев. В отладочной информации, которая генерируется программой, найдётся место сведениям о разного рода ошибках памяти и действиях модулей графического процессора во время сбоя. Также известно, что RGD в своём текущем исполнении не в состоянии обнаруживать ошибки, связанные с использованием DirectX 11, DirectX 9 и Vulkan. На старых видеокартах Radeon программа тоже не будет работать.

Radeon GPU Detective позволяет разработчикам переводить драйвер в режим «Анализ сбоев» (Crash Analysis) с помощью панель разработчика инструмента перед воспроизведением сбоя. В этом режиме создаются подробные файлы с отчётами в текстовом формате или в формате JSON, что должно улучшить автоматизацию процессов при поиске ошибок.

#amd #драйверы #утилиты
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