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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Сервис для анонимного обмена файлов Anonfiles объявил о своём закрытии
Всё из-за недобросовестных пользователей, естественно.

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Владельцы популярного сервиса для анонимного обмена файлов Anonfiles сообщили о закрытии проекта «из-за большого количества злоупотреблений и нарушений правил» со стороны пользователей. ПО словам администрации, ресурс очень часто использовался злоумышленниками для хранения архивов с крадеными данными и файлами развлекательного контента, защищённого авторским правом.

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Также руководство Anonfiles рассказало, что некоторое время у сервиса были проблемы с блокировками от прокси-провайдера, а команда сервиса не в состоянии обработать большой поток загружаемых файлов с оскорбительным содержанием и запрещённым контентом.

В своём официальном заявлении по поводу закрытия команда Anonfiles рассказала, что после двух лет работы сервиса сотрудники банально устали бороться с нарушениями пользователей и решать вопросы с блокировками от провайдеров.

«Мы блокировали в автоматическом режиме содержимое сотен тысяч файлов. Под блокировку попадали запрещённые имена файлов, а также определённые шаблоны использования. В конечном итоге количество злоупотреблений дошло до такой стадии, что нам стало всё равно, если мы случайно удалим тысячи файлов из-за ложного срабатывания системы модерации. Даже после всего этого большой объём нарушений не прекратился. Это не та работа, которую мы себе представляли», — отметили сотрудники команды поддержки Anonfiles.

Эксперты, которые «в теме», рассказали, что Anonfiles часто использовался мошенниками для распространения вредоносных расширений для браузеров Google Chrome и Firefox. Расстраиваться по поводу закрытия Anonfiles точно не надо: в скором времени освободившуюся нишу займёт другой сервис, что бывало уже не раз.

#anonfiles #файлообменники
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