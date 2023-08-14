Откуда берутся эти числа?

Российские СМИ раскрыли некоторые детали встречи представителей Роскомнадзора с российскими производителями смартфонов и разработчиками операционных систем, в рамках которой шла речь о доработке ОС «Аврора» и её адаптации к мобильным устройствам.

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Выяснилось, что на весь проект доработки будет потрачено около 300 миллиардов рублей до 2027 года — именно тогда система должна «выйти в потребительский сегмент». Руководство РКН также предложило отечественным разработчикам создать профильную ассоциацию с целью «избавиться от доминирования западных ОС». Эксперты убеждены, что в текущей ситуации развивать российские ОС можно только за счёт государственного финансирования.

На упомянутом выше совещании присутствовали представители компаний Yadro, «Аквариус», «Лаборатория Касперского» и других. В рамках встречи обсуждались объёмы инвестиций, необходимых для развития ОС «Аврора». Предложение о вливании 300 миллиардов рублей было озвучено «неназванным источником» среди производителей электроники.

Напомним, в прошлом году «Ростелеком» представил проект национальной мобильной системы, в рамках которого планировалось реализовать около 70 миллионов устройств на базе ОС «Аврора» к 2030 году. Стоимость всего проекта оценивалась в 480 миллиардов рублей.