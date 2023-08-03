Она позволит детям и подросткам учиться программированию.

Образовательная нейросеть будет предназначаться для анализа выполнения заданий, а также поиска проблемных областей у учеников. Сервис станет предоставлять персонализированные советы и позволит ученикам в решении задач по информатике в комфортном темпе.

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В «Яндексе рассказали, что работа над нейросетью идёт совместно с учителями информатики. В официальном пресс-релизе по этому поводу говорится следующее: «Разработчики будут тренировать нейросеть на базе YandexGPT, отвечая на десятки тысяч часто задаваемых вопросов по информатике и программированию на ресурсах "Яндекс Учебника"».

Для использования бесплатного образовательного сервиса на основе нейросети после его запуска потребуется только регистрация и больше ничего. Утверждается, что присоединиться к проекту и дообучать нейросеть могут учителя и репетиторы по информатике. Для участия нужно оставить заявку на сайте, выполнить тестовое задание и пройти интервью.

Преподаватели-тренеры смогут выбирать удобный для себя график удалённой работы. «Яндекс» заверил, что участие в проекте занимает от 20 до 40 часов в неделю и будет оплачиваться.