За услугу нужно заплатить $1,40 и предоставить не менее 20 собственных фотографий.

По информации South China Morning Post, в Китае набирают популярность приложения, позволяющие при помощи систем генеративного искусственного интеллекта создавать фотопортреты пользователей, подвергнутые автоматическому ретушированию и выдерживающие заданный стиль в моде.

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Источник изображения: Handout

Как поясняет источник, Miaoya можно считать приложением, которое из-за ажиотажного спроса на свои услуги регулярно сталкивается с перегрузкой серверной инфраструктуры, в результате пользователи не только вынуждены ждать получения результата работы сутками, но и могут столкнуться и браком в работе. Заплатив $1,4 за каждый портрет и загрузив в приложение не менее 20 своих фотографий, пользователь может получить сгенерированный в заданном стиле собственный портрет, который в дальнейшем можно использовать в качестве аватара в социальных сетях и прочих приложениях. Конечно, некоторыми результатами работы искусственного интеллекта в роли фотохудожника пользователи недовольны, но интерес к технологии из-за этого ниже не становится, и миллионы китайцев готовы заплатить $1,4 только из любопытства.