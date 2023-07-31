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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Местные власти в Шэньчжэне затеяли переход на операционные системы Huawei
Чтобы в дальнейшем продвигать их за пределами Китая.

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По данным South China Morning Post, муниципальные власти Шэньчжэня объявили об инициативе по импортозамещению программного обеспечения на своих объектах с использованием операционных систем HarmonyOS и EulerOS, продвигаемых компанией Huawei Technologies, чья штаб-квартира расположена в этом городе. На вновь вводимых объектах критических важной информационной инфраструктуры в Шэньчжэне к 2025 году до 40% такого программного обеспечения должно быть заменено на указанные продукты отечественной разработки.

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Источник изображения: Huawei

К тому времени HarmonyOS и EulerOS найдут применение в инфраструктуре более чем 100 китайских компаний, работающих более чем в 10 отраслях китайской экономики. EulerOS базируется на популярном дистрибутиве Red Hat Linux и применяется в серверном сегменте. HarmonyOS считается альтернативой западным операционным системам в сегменте мобильных устройств и Интернета вещей. Переход на эти платформы в Шэньчжэне начнётся с муниципальных предприятий и учреждений, задействованных в сфере водо- и энергоснабжения, транспорта и образования.

К началу этого месяца EulerOS насчитывала 430 млн установок в 130 странах и регионах, а HarmonyOS по итогам первого квартала текущего года занимала в Китае около 8% рынка мобильных операционных систем. Оставшиеся позиции распределялись между Android (72%) и iOS (20%). В случае успеха данных платформ Huawei на домашнем рынке Китая власти страны готовы будут продвигать эти операционные системы и среди участников БРИКС.

#huawei #китай #импортозамещение #harmonyos #euleros
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