И она доступна всем.

Авторы облачного сервиса RoboText.io представили платформу по созданию текстового контента на русском языке, разработанную для массового пользователя в РФ. Сообщается, что в новой нейросети реализовано более 30 готовых шаблонов для генерации текста, которые созданы под самые разные категории запросов, среди которых есть, например, деловые письма, коммерческие предложения, тексты песен, сценарии, поздравления и обычные пресс-релизы.

реклама

Разработчики платформы уточнили, что RoboText.io не является очередной вариацией GPT. Новинка построена на базе собственной разработки RoboText.io генеративной нейросети RoboTextLM. Последняя построена на архитектуре OpenLLaMA и обучена на 10 русскоязычных частных и open-source датасетах. Размер модели составляет 30 миллиардов параметров. В команде разработки подтверждают, что такое количество параметров позволяет обеспечить высокое качество и точность решения задач русскоязычных пользователей.

«В отличие от других доступных в России нейросетей, RoboText.io не требует от пользователя развёрнутого задания – промта. Достаточно выбрать нужный шаблон и добавить пару слов о теме текста». Помимо этого, создатели говорят о «креативной направленности» своей нейросети.

RoboText.io может создавать креативные идеи и концепции, не основанные на шаблонах и стандартных фразах. Нейросеть уже доступна всем пользователям в браузерах и на мобильных устройствах с бесплатным пробным периодом без регистрации.