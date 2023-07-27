Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Платформа RoboText.io заявила о создании нейросети по генерации текста на русском языке
И она доступна всем.

реклама

Авторы облачного сервиса RoboText.io представили платформу по созданию текстового контента на русском языке, разработанную для массового пользователя в РФ. Сообщается, что в новой нейросети реализовано более 30 готовых шаблонов для генерации текста, которые созданы под самые разные категории запросов, среди которых есть, например, деловые письма, коммерческие предложения, тексты песен, сценарии, поздравления и обычные пресс-релизы.

реклама

Разработчики платформы уточнили, что RoboText.io не является очередной вариацией GPT. Новинка построена на базе собственной разработки RoboText.io генеративной нейросети RoboTextLM. Последняя построена на архитектуре OpenLLaMA и обучена на 10 русскоязычных частных и open-source датасетах. Размер модели составляет 30 миллиардов параметров. В команде разработки подтверждают, что такое количество параметров позволяет обеспечить высокое качество и точность решения задач русскоязычных пользователей.

«В отличие от других доступных в России нейросетей, RoboText.io не требует от пользователя развёрнутого задания – промта. Достаточно выбрать нужный шаблон и добавить пару слов о теме текста». Помимо этого, создатели говорят о «креативной направленности» своей нейросети.

RoboText.io может создавать креативные идеи и концепции, не основанные на шаблонах и стандартных фразах. Нейросеть уже доступна всем пользователям в браузерах и на мобильных устройствах с бесплатным пробным периодом без регистрации.

#нейросети #облачные сервисы #robotext
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Исследование: объём мирового рынка публичных облачных сервисов вырос до $500 млрд
На консолях Xbox готовится к запуску Antstream Arcade — облачный сервис с обширной библиотекой классических игр
Представлен единый стандарт оценки текстов, сгенерированных ИИ-сервисом ChatGPT
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
202
"Боевые шершни" - США отправляют на Украину крошечные беспилотники стоимостью по 200 тыс. долларов
1
Сверхзвуковая ракета П-800 "Оникс" поражает на Украине 100% целей - западное ПВО бессильно
1
Ryzen 5600 подешевел несмотря на падение рубля — собираем на нем выгодный игровой компьютер
15
Deepcool Assassin lV - достойный претендент или еще один аутсайдер
23
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
21
Небольшое тестирование в игре GYLT
1
Как фанатики Linux эволюционировали от насмешек до имитации чужих аккаунтов
12
Процессорозависимость дискретной видеокарты Intel, или выбор идеального процессора для i740
30
"Как нож в масло" - почему ПВО Украины оказалась бесполезна против ракет "Оникс"
5

Сейчас обсуждают

Александр Иванов
13:32
Этот фильм из категории когда надоело все однородное и хочется чего-то хорошего старенького. Периодически пересматриваю
"Небесный капитан и мир будущего": стильный фантастический фильм, не снискавший популярности
FelsheR-BAN100905
13:30
Вброс натовских холуёв нашёл адресата?
В Украине исчезли 4 гиперзвуковых «Кинжала» – куда полетели ракеты, и что говорят в Киеве
FelsheR-BAN100905
13:22
нормально с 9ти тыс подешевел)
Ryzen 5600 подешевел несмотря на падение рубля — собираем на нем выгодный игровой компьютер
Олег Акулов
13:19
Вот так и в интернете пздят хохлы, хотя на деле тотально всирают, идут на смерть без оружия, слушая зелёного, который хочет сражаться до последнего усраинца, да их и его сжечь надо
По словам чиновника Хмельницкой администрации, все четыре "Кинжала" были сбиты над областью
Олег Акулов
13:16
Ага, и обсерутся как всегда, а зелёный денюшки заберёт, и свалит под землю, а вы пока олени усраинские, бейтесь, как он говорил: ,, до последнего усраинца", клоуны
NYT заявила о начале главной фазы контрнаступления ВСУ
Александр Михайлов
13:16
линукс вообще ни разу как десктоп не создавался, равно как винда изначально сервером не была
Как фанатики Linux эволюционировали от насмешек до имитации чужих аккаунтов
Олег Акулов
13:15
Дебил? Зачем сливать сколько, какая техника?
В 11-ой колонне ЧВК "Вагнер" впервые замечена военная техника — бронеавтомобили «Щука»
Виталий Секрет
13:12
Очередной америкосовский дебилизм.
Корабль компании SpaceX Starship может заменить МКС в качестве космической станции
El Grechko
13:10
Потому что всем насрать на просьбу столлмана называть это GNU/Linux.
Как фанатики Linux эволюционировали от насмешек до имитации чужих аккаунтов
pOdOnOg
13:08
Воу воу, полегче парень. Столько разгона в одной статье. Голова кругом с непривычки)
Международный оверклокерский турнир HWBOT Team Cup 2023 - какое железо разгоняем в этом году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем