В сервисе сейчас есть более 500 программ от иностранных компаний.

Российский магазин Android-приложений RuStore запустил функцию монетизации программ для зарубежных разработчиков. Ранее предполагалось, что студии, которые не являются резидентами РФ, могли публиковать в RuStore только бесплатные приложения. Теперь же российский магазин мобильного ПО открыл консоль для всех иностранных издателей.

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Зарубежные студии могут загружать приложения, работать с инструментами продвижения и даже подключать технологии RuStore, в том числе платежи, push-уведомления и геосервисы. Сама загрузка приложений в RuStore бесплатна, а теперь зарубежные издатели могут монетизировать свои продукты и получать прибыль от публикации платных сервисов и игр, а также за счёт встроенных покупок.

Для справки напомним, что сейчас в российском онлайн-магазине доступно более 500 зарубежных приложений, среди которых есть онлайн-шутер PUBG и мобильные игры от китайского издателя 37 Games.

Руководство RuStore рассказало, что в данный момент сервис посещают более 10 млн пользователей в месяц, в планах у разработчиков записано развитие партнёрских соглашений с иностранными издателями, которые помогут расширить свой бизнес в России.