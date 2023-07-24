Исходная птичка останется в прошлом.

Как и планировалось, по информации Bloomberg, Илон Маск (Elon Musk) начал неделю с утверждения нового логотипа Twitter. Классическая голубая птичка уступила место строгой литере «X» белого цвета на чёрном фоне. Как известно, масштабные преобразования в деятельности Twitter, которую он купил в октябре прошлого года, Илон Маск решил проводить под крылом «корпорации X», номинально являющейся владельцем этой социальной сети.

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Источник изображения: Twitter, Elon Musk

Текущий вариант логотипа не является окончательным и позже может подвергаться изменениям, как пояснил Илон Маск. Нанятая им в этом году генеральный директор Twitter Линда Яккарино (Linda Yaccarino) пояснила, что литера X символизирует «состояние неограниченной интерактивности», которое сосредоточено на обмене аудио, видео, сообщениями и даже платежами. Платформу нынешнее руководство собирается усилить возможностями для интернет-коммерции и системой искусственного интеллекта.