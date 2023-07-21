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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Состоялся релиз Cython 3.0 — компилятора для языков Python и Cython
Много новых функций, всё как обычно.

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Состоялся релиз Cython 3.0 — компилятора для языков Python и Cython, работа над которым велась последние пять лет. Он транслирует код на Python в представление на языках C/C++ и предоставляет дополнительные возможности для взаимодействия кода на языках Python и С. Проект Cython позволяет создавать Python-обвязки вокруг библиотек на языке C, а также для создания модулей на C, позволяющих выполнять код на языке Python.

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Как сообщает портал OpenNET, язык программирования Cython является расширенным аналогом языка Python, который упрощает интеграцию с кодом на языке С и позволяет создавать расширения на C для проектов на Python и писать код на нём же.

Производительность выполнения Pyhton-кода при использовании Chyton примерно на 30 % выше по сравнению с CPython при тестировании пакетом pybench. Также в Cython 3.0 добавлена поддержка большинства возможностей ветки Python 3.11 и поддержка Unicode символов в идентификаторах вкупе с автоматической гереацией ufunc для NumPy. Наконец, в нём реализована ограниченная поддежка API CPython.

Исходный код компиляторв Cython 3.0 выложен на GitHub и распространяется под открытой лицензией Apache 2.0.

#python #языки программирования #cython
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