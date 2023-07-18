Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Разработка российской мобильной ОС Rosa Mobile завершена, релиз запланирован на конец августа
Сейчас она портируется на несколько отечественных аппаратов.

реклама

Компания НТЦ ИТ «РОСА» объявила о завершении разработки отечественной операционной системы Rosa Mobile. В данный момент силами компанией ведётся подготовка к выпуску мобильной ОС на основе собственного Linux-дистрибутива, которая предназначена для установки на смартфоны и планшеты.

реклама

Первая версия Rosa Mobile должна выйти в конце августа текущего года, генеральный директор НЦТ ИТ «РОСА» Олег Карпицкий сказал по этому поводу следующее: «Разработка первой версии операционной системы РОСА Мобайл завершена и внесена в реестр Минцифры РФ за № 16453. В настоящее время она портируется на несколько моделей российских мобильных устройств, что является наиболее сложной частью проекта в силу отсутствия доступа к документации и поддержке вендоров электронных компонентов из-за санкций».

рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K за 30 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля

Сам Карпицкий не стал озвучивать название моделей, но в документации на сайте указывается, что в данный момент платформа тестируется на смартфоне Ayya T1 от «Ростеха». В официальном пресс-релизе компании уточняется, что новая операционная система будет доступна в двух вариантах: для государственных и корпоративных заказчиков с повышенными требованиями к безопасности, а также в версии для простых пользователей. Первыми поставляемыми устройствами с новой операционной системой должны стать гаджеты производства АО «Рутек». Чуть ранее в Сети публиковалась информация о том, что первые смартфоны на базе российской ОС Rosa Mobile выдут осенью.

#rosa mobile
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Украина получила шведские танки Stridsvagn 122, ставшие улучшенной модификацией Leopard 2
74
Как собрать максимально выгодный игровой компьютер в июле 2023 года за 76870 рублей
41
Включаем AMD Smart Access Memory - пара халявных FPS в играх
30
В бригаду «Азов» вернулся её командир Денис Прокопенко, получив недоверие от личного состава
7
8 экономических и градостроительных стратегий на ПК, в которые можно играть бесконечно. Часть 2
7
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июля
+
Очень краткое тестирование в игре Amnesia: The Bunker
2
Учёные исследовали тайну нейтронных звёзд с помощью необычного земного аналога
2
Снятые с вооружения тайваньские ЗРК Hawk отправляются на Украину — Warzone
4
Большое тестирование процессоров Intel под Socket 370
15

Сейчас обсуждают

Джон Ренбо
15:09
Banished вообще не понятная, люди неуправляемые, говоришь стройте они стоят, говоришь идите не идут. Меня и на 5 минут не хватило. Авторам игры привет.
8 экономических и градостроительных стратегий на ПК, в которые можно играть бесконечно. Часть 2
REY_B_
15:08
Да как бы у Украины давно трагедия за трагедией. И всё они сами себе устраивают. А гимн типа "вот сгинет Россия, как снег на солнце, тогда и заживём", всё никак не срабатывает.
СМИ: Киев несет большие потери из-за отсутствия навыков общевойсковых операций у ВСУ
daimos
15:07
Ну хоть не мертвую...
В Baldur's Gate 3 будет 17 000 вариантов концовок, а в игре появится романтическая линия с гризли
daimos
15:07
Ну, блин, а я так надеялся, что раскроют тему экосексуалов - там цветочки, деревья, вода, жучки
В Baldur's Gate 3 будет 17 000 вариантов концовок, а в игре появится романтическая линия с гризли
REY_B_
15:06
Всё равно они ничего не поймут. Русские - от природы идеалисты. И танки такие же - всего много, и впихнуто в маленький объём. Как бы "гордые бриты" не пыжились, у них всё равно выйдет всё тот же "Челл...
СМИ: подбитые российские танки изучат в научной лаборатории в Британии
Псье Миздюкович
15:06
не знаю кто она такая, но мне кажется это плохой человек. похожа на дрёхдырого πидора, и, похоже, неспроста
У Блиновской арестовали более ста миллионов рублей на 50 счетах
Psevdos Тронов
15:05
Есть AM5, зачем сборка на АМ4?
Как собрать максимально выгодный игровой компьютер в июле 2023 года за 76870 рублей
Victor Konovalov
15:05
Это еще не доказано. Если человек будет убивать всех на своём пути - то он останется совершенно один на планете.
Как употребление домашнего молока может сильно навредить вашему здоровью
Александр Олейников
15:04
Зоофилию пропогандируют?
В Baldur's Gate 3 будет 17 000 вариантов концовок, а в игре появится романтическая линия с гризли
Alex Barneo
15:02
У меня все пошло не так((( включенный SAM замедлил FPS более чем в 2 раза.
Включаем AMD Smart Access Memory - пара халявных FPS в играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем