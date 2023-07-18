Сейчас она портируется на несколько отечественных аппаратов.

Компания НТЦ ИТ «РОСА» объявила о завершении разработки отечественной операционной системы Rosa Mobile. В данный момент силами компанией ведётся подготовка к выпуску мобильной ОС на основе собственного Linux-дистрибутива, которая предназначена для установки на смартфоны и планшеты.

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Первая версия Rosa Mobile должна выйти в конце августа текущего года, генеральный директор НЦТ ИТ «РОСА» Олег Карпицкий сказал по этому поводу следующее: «Разработка первой версии операционной системы РОСА Мобайл завершена и внесена в реестр Минцифры РФ за № 16453. В настоящее время она портируется на несколько моделей российских мобильных устройств, что является наиболее сложной частью проекта в силу отсутствия доступа к документации и поддержке вендоров электронных компонентов из-за санкций».

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Сам Карпицкий не стал озвучивать название моделей, но в документации на сайте указывается, что в данный момент платформа тестируется на смартфоне Ayya T1 от «Ростеха». В официальном пресс-релизе компании уточняется, что новая операционная система будет доступна в двух вариантах: для государственных и корпоративных заказчиков с повышенными требованиями к безопасности, а также в версии для простых пользователей. Первыми поставляемыми устройствами с новой операционной системой должны стать гаджеты производства АО «Рутек». Чуть ранее в Сети публиковалась информация о том, что первые смартфоны на базе российской ОС Rosa Mobile выдут осенью.