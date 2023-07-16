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Агентство Bloomberg обратило внимание на новые заявления Илона Маска (Elon Musk) со страниц принадлежащей ему социальной сети Twitter. Он признался, что отрицательный денежный поток и высокая долговая нагрузка всё ещё оттягивают момент выхода компании на безубыточность, которой он ранее рассчитывал добиться по итогам второго квартала текущего года. Компания, по его словам, должна выйти на положительный денежный поток, прежде чем сможет позволить себе что-либо.
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Прислушавшись к жалобам пользователей на ограничения по количеству доступным им для ежедневного просмотра твитов, Илон Маск к концу недели также поднял предел для зарегистрированных пользователей с подтверждёнными учётными записями до 15 000 твитов в сутки, увеличив его в полтора раза. Пользователи без подтверждённых учётных записей будут ограничиваться 1500 просмотрами в сутки, но и это является поблажкой относительно прежнего ограничения в 1000 просмотров.