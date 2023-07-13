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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Twitter подал иск против четырёх компаний в Техасе, подозреваемых в несанкционированном сборе данных
Именно их деятельность вынудила социальную сеть ввести ограничения для пользователей.

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Агентство Reuters со ссылкой на информацию одного из техасских телеканалов объявило, что социальная сеть Twitter выдвинула иск против четырёх компаний в этом штате, которые подозреваются в несанкционированном сборе данных на этой платформе для собственных нужд. Ранее Twitter предоставляла такой доступ заинтересованным компаниям на платной основе, но в ходе очередных преобразований в ценовой политике растеряла многих клиентов, после чего те решили опосредованно собирать такие данные без разрешения самой Twitter.

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Источник изображения: Reuters

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Подобные действия, по мнению Илона Маска (Elon Musk), создавали слишком высокую нагрузку на инфраструктуру Twitter, поэтому недавно он ввёл ограничения на количество просматриваемых твитов, доступных каждому пользователю в течение суток. Судебный иск в Техасе был подан 6 июля, по данным местных СМИ. Агентству Reuters на момент публикации данного материала не удалось установить названия обвиняемых в иске компаний, а также подтвердить сам факт существования такого иска. Маск в обсуждении этой темы на страницах Twitter лишь заявил, что некоторые компании пытались вести массированный сбор данных в ограниченный период времени, поэтому серверы Twitter перестали справляться с нагрузкой. Это и вынудило администрацию социальной сети ввести соответствующие ограничения для пользователей.

#twitter #илон маск и twitter #техас #судебный иск
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