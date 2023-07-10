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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Евросоюз ужесточит требования к социальным сетям по модерации контента с 25 августа
Призывы к массовым беспорядкам будут блокироваться оперативно.
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Как сообщает Bloomberg, еврокомиссар по внутренним рынкам Тьерри Бретон (Thierry Breton) назвал работу социальных сетей в ходе возникших во Франции массовых беспорядков неудовлетворительной. Конкретно было отмечено, что Snap и TikTok сделали недостаточно для удаления со своих страниц контента с призывами к массовым беспорядкам и мародёрству. Запрещённая в РФ социальная сеть Facebook, напротив, упоминалась в качестве примера для конкурентов — она, по словам чиновника, привлекла 1000 человек для дополнительной модерации контента. Впрочем, компания Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), вполне возможно, просто «выслуживается» перед европейскими властями, ведь недавно запущенную в других регионах социальную сеть Threads в Европе пока не легализовали.

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Источник изображения: Bloomberg

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С 25 августа социальные сети, функционирующие в юрисдикции Евросоюза, должны будут соответствовать новым требованиям к модерации контента. Если какая-то социальная сеть не сможет справляться с наплывом незаконного контента, то ей будут грозить крупные штрафы или даже блокировка. Власти Европы обещают принимать соответствующие меры очень быстро.

#евросоюз #франция #социальные сети #беспорядки #беспорядки во франции
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