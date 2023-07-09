Компания Meta* опубликовала исходный код новой графической библиотеки IGL (Intermediate Graphics Library), которая предоставляет универсальный низкоуровневый API для управления GPU. Данный API охватывает типовой набор функций GPU и позволяет создавать кроссплатформенные приложения, которые работают поверх графических API OpenGL, Metal и Vulkan на устройствах под управлением Windows, macOS, Linux, Android и iOS.
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Причастные к разработке графической библиотеки IGL специалисты утверждают, что она подходит для разработки игр, систем 3D-моделирования и других проектов, требующих поддержки высококачественной графики. Код библиотеки оптимизирован для получения высокой производительности, что будет особенно актуальным при работе со сложными и детализированными моделями.
IGL во многом походит на Vulkan и WebGPU, но лишена привязанным к конкретным движкам ограничений. Библиотека может похвастаться функцией подключения абстракций, при помощи которых можно легко интегрировать дополнительный набор функций и заниматься реализацией нестандартных задач. Для отрисовки предоставляются бэкенды для API Metal 2+, OpenGL 2.x, OpenGL 3.1+, OpenGL ES 2.0+, Vulkan 1.1 и WebGL 2.0. Код библиотеки написан на языке С++ и распространяется под лицензией MIT.
* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».